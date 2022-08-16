Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne bir film sahnesi ne de belgesel! Bebek hırsızı maymun kamerada Ne bir film sahnesi ne de belgesel! Bebek hırsızı maymun kamerada 16 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:10 ABD’de, parkta oynayan bir çocuğun yanına yaklaşan maymun çocuğu kucağına alarak kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden aile, çocuklarını maymunun elinden güçlükle alabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fb5f00fa8f685d4b428af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TÜBİTAK'tan bilim insanları Marmara'yı inceledi; sonuç ürkütücü! Naci Görür Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı Aslı Bekiroğlu'nun zor anları! Şaka kötü bitti Suçüstü yakalanan hırsıza feci dayak! Bavulu kafasında parçaladı Savaş var dedikleri Suriye’de festival yapıldı Bakan Koca'dan asistan doktorlara müjde Otobüs şoförü hamile yolcuyu sırtında taşıdı aHaber yine fena yakalandı! Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki indirimli satışta son tüketim tarihi skandalı