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  4. Ne bir film sahnesi ne de belgesel! Bebek hırsızı maymun kamerada

Ne bir film sahnesi ne de belgesel! Bebek hırsızı maymun kamerada

ABD’de, parkta oynayan bir çocuğun yanına yaklaşan maymun çocuğu kucağına alarak kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden aile, çocuklarını maymunun elinden güçlükle alabildi.

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