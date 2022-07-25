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  4. Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler

Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler

Van'da ''Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı'' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla doldu taştı.

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