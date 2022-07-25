Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 10:05 Van'da ''Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı'' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla doldu taştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de40b850918375f3449483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi Yolcu otobüsü küle döndü İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı İlber Ortaylı'dan ''yeni başlayanlar'' için Lozan Antlaşması dersi Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü Ceza konserinde yumruklar havalarda uçuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''