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  3. 30 Nisan 2017 13:50

Ne çelik kafes ne de beton engel oldu!.. İşte o anlar...

TRABZON’un Sürmene İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Sedef, çay bahçesindeki arı kovanlarına dadanan ayıdan kurtulmak için mücadele ediyor.

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Cinnet getiren şahıs, ailesinden 4 kişiyi öldürdü
Cinnet getiren şahıs, ailesinden 4 kişiyi öldürdü
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Kuran-ı Kerimin altından geçerek barıştılar
Kuran-ı Kerimin altından geçerek barıştılar
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Rus Generalin gömüldüğü mahzenle ilgili ilginç detay
Rus Generalin gömüldüğü mahzenle ilgili ilginç detay
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Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor
Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor
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Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal
Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal
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Otoparkta kurşun yağmuru: 1 yaralı
Otoparkta kurşun yağmuru: 1 yaralı