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  4. Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu

Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu

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Yabancı turistler için Türkiye denince ilk akla gelen tatil rotaları Ege ve Akdeniz olurken karavanlı yabancı turistin tercihi medeniyetlerin buluşma noktası bir ilimiz oldu.

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