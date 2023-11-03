Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 13:50 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 13:50 Yabancı turistler için Türkiye denince ilk akla gelen tatil rotaları Ege ve Akdeniz olurken karavanlı yabancı turistin tercihi medeniyetlerin buluşma noktası bir ilimiz oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6544d07efedd233a977f6293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! Sokak ortasında av tüfekli dehşet kamerada Sokak ortasında kadına şiddet: Saçından sürükleyip darbetti