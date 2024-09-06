Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 12:15 Güncelleme: 06 Eylül 2024 Cuma 12:15 Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti, 4 imparatorluğun başkenti İznik, "sakin ve müstakil tatil" arayanların yeni adresi oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dac84020d7cc06ff05bb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ehliyetsiz çocuk sokağı savaş alanına çevirdi Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Deprem sonrası kalıcı konutların inşaatında çalışan işçilerin bu görüntüleri olay oldu Yer: Ankara... Restorana giren ayı masayı silip süpürdü Engin Polat'a tahliye kararı Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Afra Saraçoğlu ve Mina Akdin'den sosyal medyayı sallayan dans şov Çöken binada 150 kişi ölmüştü... Aranırken yakalanan müteahhitten tepki çeken savunma Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti