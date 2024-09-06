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  4. Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu

Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu

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Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti, 4 imparatorluğun başkenti İznik, "sakin ve müstakil tatil" arayanların yeni adresi oldu...

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