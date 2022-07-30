Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi 30 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 15:45 Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü sahili, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Karaburun Plajı'na gelen tatilciler, gölde yüzüp sahilde güneşleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e527e21143de26c847e143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi Müşteri kılığındaki tırnakçının ''el çabukluğu'' kamerada İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi İstanbul'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç katledildi Atatürk Havalimanı'ndan ''geriye kalanlar'' böyle görüntülendi Ümit Özdağ, MHP ve Bahçeli'yi neden eleştirmediğini açıkladı Melih Gökçek A Haber'de hızını alamadı, bombayı patlattı