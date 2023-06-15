Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 14:55 Uzmanlar altın yatırımcılarına daha fazla kazanmaları için önerdiği altın belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648afc2dfe6c7048d970ba93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinden acı manzara Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe 14 konut ve 132 iş yeri depremzedelere teslim edildi Bayraktar AKINCI'dan havacılık tarihinde bir ilk Yabancı uyruklu kadın Taksim'i birbirine kattı O ilçede ''il oluyoruz'' kutlamaları başladı