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  4. Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın

Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın

Uzmanlar altın yatırımcılarına daha fazla kazanmaları için önerdiği altın belli oldu.

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