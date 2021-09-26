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  4. Ne İmamoğlu, ne Yavaş, ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener… Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ne İmamoğlu, ne Yavaş, ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener… Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Can Ataklı YouTube kanalından yaptığı yayında bir kulis iddiasını paylaştı. Ataklı, muhalefetin üzerinde anlaştığı adayın İlhan Kesici olduğunu öne sürdü.

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