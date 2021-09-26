Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne İmamoğlu, ne Yavaş, ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener… Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne İmamoğlu, ne Yavaş, ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener… Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı 26 Eylül 2021 Pazar Saat: 22:25 Gazeteci Can Ataklı YouTube kanalından yaptığı yayında bir kulis iddiasını paylaştı. Ataklı, muhalefetin üzerinde anlaştığı adayın İlhan Kesici olduğunu öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6150c93432f7bc7bf244c993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tüyler ürperten olay: Hamakta bebeğiyle sallanırken gelen yılanı son anda fark etti Bir ilçe kara teslim: Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı Erdoğan'ın damadı Bayraktar ile Bakan Koca arasında dikkat çeken diyalog Muslera'nın Alanyasporlu futbolculara saldırı görüntüleri ortaya çıktı Cinsel ilişki sırasında ''balkondan'' düştü! Kadıköy Çizgi Festivali başladı İstanbul'da fabrikada yangın Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyonu satılıyor! 17 araç, 17'si de aynı araç! Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı