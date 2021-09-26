Ne İmamoğlu, ne Yavaş, ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener… Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Can Ataklı YouTube kanalından yaptığı yayında bir kulis iddiasını paylaştı. Ataklı, muhalefetin üzerinde anlaştığı adayın İlhan Kesici olduğunu öne sürdü.

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