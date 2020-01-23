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  3. 23 Ocak 2020 00:00

Ne olduğunu anlayamadı bomba gibi patladı !

İzmit'te Ömer Karabıyık'ın iş yerinde tamir etmeye çalıştığı cep telefonunun bataryası patladı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Video Galeri
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem ! İstanbul'da hissedildi
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem ! İstanbul'da hissedildi
Video Galeri
Manisa'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı
Manisa'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı
Video Galeri
İşte Manisa'daki deprem anı
İşte Manisa'daki deprem anı
Video Galeri
Saadet Partisi'nden FETÖ ve erken seçim açıklaması
Saadet Partisi'nden FETÖ ve erken seçim açıklaması
Video Galeri
Havada kabus ! Uçağın için dumanla doldu
Havada kabus ! Uçağın için dumanla doldu
Video Galeri
Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama
Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama
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