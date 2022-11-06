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  4. Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması

Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması

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tv100'ün canlı yayınında Haber3.com yazarı Necdet Saraç ile tv100.com yazarı Doğan Çağlar arasında dikkat çeken bir Togg tartışması yaşandı.

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