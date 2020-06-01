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  3. 01 Haziran 2020 14:05

Nedim Şener: ''Herkes hazır olsun alarm zilleri çalıyor!''

Habertürk ekranlarında Veysi Ateş'in sunduğu canlı yayına konuk olan gazeteci Nedim Şener, Türkiye'de kaos stratejisinin yürüdüğünü ve bu sürecin tetiklenmeye başlandığını söyledi.

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