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AK PARTİ'DEN KRİTİK KONGRE ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
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  3. 20 Mayıs 2017 10:45

Nedimeyi yanmaktan böyle kurtardı

Nedimeyi yanmaktan böyle kurtardı.

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Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
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Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı
Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı
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Eşiyle fazla vakit geçirmek için çikolata imalathanesi kurdu
Eşiyle fazla vakit geçirmek için çikolata imalathanesi kurdu
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Nadir Güllüden baklava yemeyin diyen Canan Karataya sert tepki
Nadir Güllüden baklava yemeyin diyen Canan Karataya sert tepki
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Bağcılar'da kadına sopalı saldırı kamerada
Bağcılar'da kadına sopalı saldırı kamerada
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Yaşam mücadelesi veren Enise yardım eli
Yaşam mücadelesi veren Enise yardım eli