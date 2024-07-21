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  4. Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı

Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı

İstanbul'da öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye getirilen 4 yaşındaki çocuğun nefes borusundan bir çekirdek çıkarıldı. Doktorlar çekirdeğin tam 3 senedir 4 yaşındaki çocuğun nefes borusunda olduğunu tespit etti.

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