Anasayfa Video Galeriler Gündem Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı 21 Temmuz 2024 Pazar Saat: 23:21 İstanbul'da öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye getirilen 4 yaşındaki çocuğun nefes borusundan bir çekirdek çıkarıldı. Doktorlar çekirdeğin tam 3 senedir 4 yaşındaki çocuğun nefes borusunda olduğunu tespit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669d6ddbc4c564d45007e517" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen çift, silahlı saldırıda öldü Efsane savaş uçağı tam 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca karakolda bitti 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı İstanbul'da orman yangını: Aydos Ormanı alevlere teslim oldu Sarıyer'deki plajda korkunç ölüm: Kurtarmak isterken kendi boğuldu