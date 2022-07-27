Anasayfa Video Galeriler Gündem Nefes kesen ölüm kalım mücadelesi saniye saniye kamerada Nefes kesen ölüm kalım mücadelesi saniye saniye kamerada 27 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:45 Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde verilen arama kurtarma eğitimlerinin görüntüleri nefes kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e1174521f94309241f1157" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Teksas'a döndü! Av tüfekli çatışma kamerada Türkiye'de Covid-19 hastaları için umutlandıran çalışma Gurbetçi aile evlerine döndüğünde evlerinde başkasını görünce şok yaşadı Türk'e imkansız de otur izle: 50 kuruşla, 45 km yol gidiyor! İstanbul'da ''makasçı'' trafik canavarının kazası kamerada İstanbul'da taksici vicdansızlığı kamerada İstanbul'da korkutan patlama! O anlar kamerada Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı İmamoğlu: ''Beni tehdit edenlerden biri Nazmi Arıkan’ı param parça ederek öldürdü''