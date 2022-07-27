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Nefes kesen ölüm kalım mücadelesi saniye saniye kamerada

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde verilen arama kurtarma eğitimlerinin görüntüleri nefes kesti.

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