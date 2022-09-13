Anasayfa Video Galeriler Gündem Nefes kesen operasyon! Teknede bin 700 kg kokain ele geçirildi Nefes kesen operasyon! Teknede bin 700 kg kokain ele geçirildi 13 Eylül 2022 Salı Saat: 09:30 Meksika’nın Chiapas eyaleti açıklarındaki bir teknede bin 700 kilogram kokain ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63202381d00d5522515f56d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev alev yandı Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu Köyceğiz'de bozayı sürprizi! İlk defa görüntülendi BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı Togg göklere yükseldi! Heyecanlandıran paylaşım Arda Turan futbola veda etti Muhabire canlı yayında dayak kamerada Azmin zaferi nedir diye sorarlarsa onu gösterin! Doğuştan bir kolu ve 2 bacağı yok ama...