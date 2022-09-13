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  4. Nefes kesen operasyon! Teknede bin 700 kg kokain ele geçirildi

Nefes kesen operasyon! Teknede bin 700 kg kokain ele geçirildi

Meksika’nın Chiapas eyaleti açıklarındaki bir teknede bin 700 kilogram kokain ele geçirildi.

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