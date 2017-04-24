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  3. 24 Nisan 2017 10:20

Nehir evleri böyle yuttu

Nehir evleri böyle yuttu.

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'1 milyarın üzerinde kişiye hizmet veriyorsanız...'
'1 milyarın üzerinde kişiye hizmet veriyorsanız...'
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Adanada korkunç kaza! 13 öğrenci...
Adanada korkunç kaza! 13 öğrenci...
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Polis bıçaklı şahsı vurdu
Polis bıçaklı şahsı vurdu
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Yasak aşk ölümle bitti
Yasak aşk ölümle bitti
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Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı:3 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı:3 yaralı
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Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!