Anasayfa Video Galeriler Gündem Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı 17 Mart 2022 Perşembe Saat: 11:16 ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. İlginç görüntüler oluştu. . Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6232ee4cb1a5e7512f3b7583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'ı salladı Cep telefonu yüzünden canından oluyordu İstanbul'da KYK yurdunda isyan çıktı Aygün Aydın havuz başından paylaştı; sosyal medyada yer yerinden oynadı Ata Demirer'den olay olan ''Gülşen'' esprisi: ''Türkiye hazır değil'' Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı İstanbul'da feci kaza! Lüks araç enkaza döndü İstanbul Boğazı'nda kabus gibi gece! Deprem oluyor sandılar; sokakta sabahladılar