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  4. Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı

Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı

ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. İlginç görüntüler oluştu. .

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