Anasayfa Video Galeriler Gündem Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 14:00 Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri üzerinde bir sandık bulundu. Sandıktan gelen sesler çevredekileri harekete geçirdi. Kıyaya çıkarılan sandığı açtıklarında ise gözlerine inanamadılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb2b571a48e16b0800be63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı 2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada Zihin okuma gerçek oldu: Fiyatı 50 bin dolar Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!'' Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var