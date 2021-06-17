  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar

Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri üzerinde bir sandık bulundu. Sandıktan gelen sesler çevredekileri harekete geçirdi. Kıyaya çıkarılan sandığı açtıklarında ise gözlerine inanamadılar.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi!
''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı
2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade
Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor
Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada
Zihin okuma gerçek oldu: Fiyatı 50 bin dolar
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!''
Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu
Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var