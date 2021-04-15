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Nehirden su yerine süt aktı

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkınca sütler nehre düştü. Nehirden süt aktığını gören vatandaşlar şaştı kaldı.

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