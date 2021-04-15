Anasayfa Video Galeriler Gündem Nehirden su yerine süt aktı Nehirden su yerine süt aktı 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 15:21 Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkınca sütler nehre düştü. Nehirden süt aktığını gören vatandaşlar şaştı kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60782fae81a1bd751d1efe53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! İmamoğlu'ndan bir müjde daha Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı! Taksici, peşine takıldığı genç kadına çarptı! Katil kocadan akılalmaz plan! Vicdan azabı çeken arkadaşı itiraf etti Eski başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören İstanbul'da hareketli dakikalar! Eşini rehin alan koca dehşet saçtı