Anasayfa Video Galeriler Gündem Nejat İşler siyasete girdi... İşte katıldığı parti Nejat İşler siyasete girdi... İşte katıldığı parti 19 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 18:20 Sanatçı Nejat İşler, SOL Parti’ye üye oldu. İşler, üyelik imzasını atarken, “Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ce0b42c37c80164013d313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında zor anlar! NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı Mahkeme market tacizcisini serbest bıraktı! İstanbul'da turistler turistleri soydu! İnanılmaz hırsızlık kamerada İstanbul'da balkonda can pazarı! Kurtulmak için 5. kattan atladılar Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' lakaplı noktası tatilcileri bekliyor 15 yıllık Arka Sokaklar'a veda... Bu açıklamalar sevenlerini üzdü AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı KONDA'dan çok konuşulacak Erdoğan ve AK Parti analizi Veysi Ateş canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz ile karşı karşıya geldi!