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Nejat İşler siyasete girdi... İşte katıldığı parti

Sanatçı Nejat İşler, SOL Parti’ye üye oldu. İşler, üyelik imzasını atarken, “Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” dedi.

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