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  3. 14 Temmuz 2019 13:45

Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi

Nepal’de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi. Nepal’da Perşembe gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle 18’i çocuk olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 24 kişinin kayıp olduğu, 20 kişinin de...

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İhlas Haber Ajansı’ndan 15 Temmuz sergisi
İhlas Haber Ajansı’ndan 15 Temmuz sergisi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Temmuz’da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız” 
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Sultangazi’de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada
Sultangazi’de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada
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‘Erkek mesleği’ diyenlere inat itfaiyeci oldular 
‘Erkek mesleği’ diyenlere inat itfaiyeci oldular 
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İstanbul’un göbeğinde köy hayatı 
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Hayvanlar alemi!
Hayvanlar alemi!
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