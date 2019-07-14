Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi
14 Temmuz 2019 13:45
Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi
Nepal’de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi. Nepal’da Perşembe gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle 18’i çocuk olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 24 kişinin kayıp olduğu, 20 kişinin de...