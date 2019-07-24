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  3. 24 Temmuz 2019 13:45

Nepal’de sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 98’e yükseldi

Nepal’de muson yağmuru kaynaklı felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e yükseldi. Nepal’de geçtiğimiz iki hafta boyunca devam eden sağanak yağışların neden olduğu sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Dün ülkenin batısında bulunan Gulmi bölgesindeki heyelan sonrasında en az 8 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra yetkililer ölü sayısının 98’e yükseldiğini...

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