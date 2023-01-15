Anasayfa Video Galeriler Gündem Nepal'de yolcu uçağının düşme anı kamerada Nepal'de yolcu uçağının düşme anı kamerada 15 Ocak 2023 Pazar Saat: 11:30 Güncelleme: 15 Ocak 2023 Pazar 11:30 Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c3b9a58387bd64151ee0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evde çıkan esrarengiz yangınlar ailenin kabusu oldu! 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Elazığ'da 4.9'luk deprem kamerada Gülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürprizGülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürpriz İstanbul trafiğinde öldüresiye dayak kamerada Tacizci babasını sosyal medyada ifşa etti Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı 11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada