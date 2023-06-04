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  4. Nesli tehlike altında... Balık avlarken kameraya yansıdı

Nesli tehlike altında... Balık avlarken kameraya yansıdı

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Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru Araç Çayı'nda balık avlarken kameraya yansıdı.

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