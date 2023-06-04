Anasayfa Video Galeriler Gündem Nesli tehlike altında... Balık avlarken kameraya yansıdı Nesli tehlike altında... Balık avlarken kameraya yansıdı 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 11:00 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 11:00 Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru Araç Çayı'nda balık avlarken kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c449ce0930e7a53022883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Bölgesi için kabus gibi deprem uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı Yemin töreninde Erdoğan'a protesto Sadettin Saran, Engelsiz Kulaçlar etkinliğinde özel gereksinimli gençlerle kulaç attı Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği Başkent'te sağanak sonrası alt geçitler göle döndü Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı Başkentte dolu ve sağanak yağış etkili oldu Ankara'da sağanak; yollar göle döndü