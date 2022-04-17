  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi

Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi
Bodrum'da ormanlık alanda yangın
Kılıçdaroğlu: ''Devletin içine çöreklenen kişileri çıkarmamız lazım''
Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu
Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü
Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti
Üyelik karşılığı erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti
Fatih Çıtlak'ın zikir görüntüleri sosyal medyayı salladı