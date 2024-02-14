Nesli tehlike altındaydı; 3'ü birden Türkiye''de görüldü

Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan su samurlarının birinin bile görülmesi bir hayli güçken Sivas’ta bir köylü 3 su samurunu bir arada görüntülemeyi başardı.

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