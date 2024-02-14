Anasayfa Video Galeriler Gündem Nesli tehlike altındaydı; 3'ü birden Türkiye''de görüldü Nesli tehlike altındaydı; 3'ü birden Türkiye''de görüldü 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:35 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:35 Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan su samurlarının birinin bile görülmesi bir hayli güçken Sivas’ta bir köylü 3 su samurunu bir arada görüntülemeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cc6d49669afc0bd8036093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi