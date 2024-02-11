Anasayfa Video Galeriler Gündem Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı 11 Şubat 2024 Pazar Saat: 17:15 Güncelleme: 11 Şubat 2024 Pazar 17:15 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlikede olan çizgili sırtlanın fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c8d68925aa16cfa00f9b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir'' Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı Suriyeli market sapığının cezası belli oldu Milyonluk kaza oyunu! 771 gram altını çalanlar arkadaşları çıktı Cezaevindeki istismarda gardiyanlara da hapis talebi Uludağ eteklerinde orman yangını Hakkari'de korkutan deprem Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak''