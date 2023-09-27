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  4. Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı

Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapana, vaşak ve yavrularının görüntüsü yansıdı.

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