Anasayfa Video Galeriler Gündem Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 13:25 Güncelleme: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:25 Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapana, vaşak ve yavrularının görüntüsü yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65140316c154e3145940b887" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Sosyal medyada canlı yayında taciz! Lüks restoranda garson terörü kamerada Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu! Arınma gecesi gibi! Apple mağazasını böyle yağmaladılar Pamuğun başkentiydi; şimdi tropikal meyvelerle anılıyor