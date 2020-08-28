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  3. 28 Ağustos 2020 13:20

Nesli tükendi sanılan Anadolu Pars'ı görüntülendi

Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, ''Efsanenin en net görüntüsü'' diyerek fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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