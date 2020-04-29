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  3. 29 Nisan 2020 11:10

Nesli tükenmek üzere olan canlı Türkiye'de şans eseri görüntülendi

Kemer ilçesi Tekirova bölgesi açıklarındaki Üç Adalar'da serbest dalış yapan Çağdaş Özsarı, drone ile çekim yaparken tesadüfen görüntüledi.

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