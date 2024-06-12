Nesli tükenmekte olan bir tür... Elazığ'da grüntülendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan bir tür görüntülendi.

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