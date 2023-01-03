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  4. Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman geldi

Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman geldi

Kansere karşı verdiği mücadeleyle birçok kişiye ilham olan ve 20 yaşında hayata gözlerini yuman Neslican Tay'ın hayat hikayesini anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin resmi fragmanı yayımlandı.

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