Anasayfa Video Galeriler Gündem Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman geldi Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman geldi 03 Ocak 2023 Salı Saat: 13:55 Kansere karşı verdiği mücadeleyle birçok kişiye ilham olan ve 20 yaşında hayata gözlerini yuman Neslican Tay'ın hayat hikayesini anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin resmi fragmanı yayımlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b4099de9a03b3cf0778b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avukatın hız cezas ''kamu yararı'' denilip iptal edildi Kılıçdaroğlu: ''Kayyum atama aptallığına kalkışmak terörizmdir'' Dev tefeci operasyonu! ''Binbir Surat'' Zeynep de yakalandı Sis kazaları beraberinde getirdi: 10 araç birbirine girdi! İstanbul'u kana bulayacaktı! Yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı Burası Türkiye'nin Sibiryası olması lazımken... Şimdi gerçekten ''Sarı''Kamış! İstanbul'un cenneti gözümüzün önünde ölüyor! Trafikte yol verme cinayeti kamerada! İstanbul'da sokak ortasında şiddet kamerada