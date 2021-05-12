Anasayfa Video Galeriler Gündem Netanyahu OHAL ilan etti Netanyahu OHAL ilan etti 12 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 08:50 İsrail'in Lod kentinde çıkan çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609b6caa5871f864ce2148d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası... FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada FSM'de tek teker faciası kamerada