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Netanyahu OHAL ilan etti

İsrail'in Lod kentinde çıkan çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

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