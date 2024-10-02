Netanyahu'dan İran'a ilk yanıt: ''Büyük bir hata yaptılar, bedelini ödeyeceler''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek” dedi.

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