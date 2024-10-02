Anasayfa Video Galeriler Gündem Netanyahu'dan İran'a ilk yanıt: ''Büyük bir hata yaptılar, bedelini ödeyeceler'' Netanyahu'dan İran'a ilk yanıt: ''Büyük bir hata yaptılar, bedelini ödeyeceler'' 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 08:05 Güncelleme: 02 Ekim 2024 Çarşamba 08:05 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fcd4a9370984a04702c657" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Burası Türkiye'nin en gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Bahçeli ile Özel'den ayaküstü sohbet: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah'' İran, İsrail'i yüzlerce füzeyle hedef aldı Erdoğan'dan Meclis kürsüsünde çarpıcı sözler: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' Orta Doğu alev alev: İran, İsrail'e saldırı başlattı Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor