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Netanyahu'dan kara harekatı sinyali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti. Netanyahu, Gazze'ye yönelik kara harekatının yakın olduğunun sinyalini verdi.

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