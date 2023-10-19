Anasayfa Video Galeriler Gündem Netanyahu'dan kara harekatı sinyali Netanyahu'dan kara harekatı sinyali 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 21:20 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti. Netanyahu, Gazze'ye yönelik kara harekatının yakın olduğunun sinyalini verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65317363ebbc2564f1536db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Paraşütçü komandolardan nefes kesen görüntüler Drone'lu denetimde ceza kesilen sürücü: ''Hakkımı helal etmiyorum'' Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi! İsrail güçleri 7 çocuğu daha katletti Arkadaşların kavgası cinayetle bitti Sokak ortasında kadına, kadın şiddeti