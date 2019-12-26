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  3. 26 Aralık 2019 09:20

Netanyahu'nun roket paniği ! Sirenler çaldı, apar topar kaçtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'daki mitingi sırasında roket sirenlerinin çalınması üzerine paniğe kapıldı.

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