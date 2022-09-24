Anasayfa Video Galeriler Gündem Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı 24 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 12:10 Netflix, 2021'in fenomen dizisi Squid Game'in ilk sezonda yer almayan bir sahnesini izleyicilerle paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632ec97e69aaa0223567c713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver'' Elektrikli scooter bomba gibi patladı Yabancı uyruklu ''çakma kardeşlerimiz'' iş üstüne ! Kahreden görüntü! Talihsiz kadının elbisesi takıldı, otobüsün altında kaldı Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti Özdağ'dan Bakan Soylu için yeni video: ''ABD Soylu’ya uyuşturucu ile bağlantısını kesin dedi'' Kadınları hedef alan bir ''hadsiz'' daha! Açıklamaları saç baş yoldurdu Twitch canlı yayında cinsel ilişki rezaleti Biden'dan canlı yaynda kadın öğretmen için skandal ifade