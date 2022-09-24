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Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı

Netflix, 2021'in fenomen dizisi Squid Game'in ilk sezonda yer almayan bir sahnesini izleyicilerle paylaştı.

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