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  3. 14 Ocak 2020 13:05

Netflix'in Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan ilk fragman

İstanbul'un fethini konu alan Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisinden ilk fragman yayınlandı.

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