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  3. 15 Ocak 2020 17:20

Netflix'ten bir Türk dizisi daha; 50m2 başlıyor!

Netflix yeni Türk dizisi ‘50m2’yi paylaştığı video ile duyurdu. Yapımcılığı BKM tarafından üstlenilen dizi, 8 bölümden oluşacak ve 2020 yılı içinde Netflix aboneleriyle buluşacak.

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