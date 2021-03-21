Anasayfa Video Galeriler Gündem Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler 21 Mart 2021 Pazar Saat: 14:30 Van, Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak'ta Nevruz kutlamaları başladı. Alana gelenler HES kodu kontrolü yapılarak alındı. Kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60572e5f49586b33af315363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 900 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti D-100 karayolunda metrelerce kuyruk Sosyal medyada paylaşınca yakalandı! Küçük kıza şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kargo bayilerini tarihe karıştıracak icat! Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda! Çok sayıda gözaltı var Birileri depremzedelerle alay ediyor! DASK 250 TL verdi İstanbul'da korkutan yangın Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı!