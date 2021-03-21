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Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler

Van, Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak'ta Nevruz kutlamaları başladı. Alana gelenler HES kodu kontrolü yapılarak alındı. Kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

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