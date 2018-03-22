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  3. 22 Mart 2018 21:25

Nevşehir’de askeri uçak düştü

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. (İHA)

Bilgin Pro
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