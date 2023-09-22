Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi

Nevşehir'in Göreme ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumanlar da sıcak hava balonları ile beraber havaya yükseldi.

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