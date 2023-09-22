Anasayfa Video Galeriler Gündem Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi 22 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:05 Nevşehir'in Göreme ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumanlar da sıcak hava balonları ile beraber havaya yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650d4ad07fa04414b902b9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor'' Hatay’da kalıcı konutların son hali görüntülendi Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif Hudutsuz Sevda dizisinde tecavüz sahnesine tepki yağıyor Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu: ''Blöf mü yapıyorsunuz?'' Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...'' Karabağ'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi