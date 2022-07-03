Nevşin Mengü'den Cem Küçük hakkında şoke eden ''kaset'' iddiası

Gazeteci Nevşin Mengü, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, yıllar önce kendisini "elimdekileri bir yayınlarsam sokaklara çıkamazsın" diyerek tehdit ettiğini iddia etti.

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