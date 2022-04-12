New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Yine Suriyeliler, yine Suriyeliler... Kamu binası savaş alanına döndü

İstanbul'da Suriyeli esnaf ortalığı birbirine kattı; polise bile aldırmadı

Cübbeli Ahmet sosyal medyayı salladı: ''Bir faydası yok, bir de sohbet bölüyor''