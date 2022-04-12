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  4. New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin New York şehrinde metro istasyonuna ateş açıldı. En az 13 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırganın vurulduğu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiği açıklandı.

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