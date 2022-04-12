Anasayfa Video Galeriler Gündem New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var 12 Nisan 2022 Salı Saat: 17:35 ABD'nin New York şehrinde metro istasyonuna ateş açıldı. En az 13 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırganın vurulduğu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62558e2c42cf0031d5273ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçan motosiklet gerçek olabilir: 777 bin dolar değerinde... Suriyeli maganda ortalığı birbirine kattı: Erkek olan gelsin buraya Fırında mide bulandıran görüntüler! Yerdeki unları toplayıp lavaş yaptı Uzman isim uyardı: Havada mikroplastik alarmı! 21 yaşındaki üniversiteli kız ormanlık alanda ölü bulundu Ermenistan, Türkiye sınırındaki Ormanı bilerek ateşe verdi Rus askerlerinin çekildiği şehirden kahreden görüntü Selin Karacehennem'e akılalmaz itiraf: ''Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor'' Gazeteciyi görünce çıldırdı: ''Çek, güzel çek, Allah belanızı versin''