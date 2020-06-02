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  3. 02 Haziran 2020 23:10

New York savaş alanına döndü! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

ABD'de bir siyahi güvenlik görevlisinin polis tarafından öldürülmesine tepkiler sürerken, New York polis departmanı 700 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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