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  3. 18 Mayıs 2017 20:45

New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi
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Demir yığını altında kalan işçi yaralandı
Demir yığını altında kalan işçi yaralandı
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