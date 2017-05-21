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  3. 21 Mayıs 2017 09:45

New York’ta Türk Günü Yürüyüşü

TÜRK Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü New York’ta yapıldı.

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