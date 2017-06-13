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  3. 13 Haziran 2017 15:15

Neye uğradıklarını şaşırdılar!

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2'nci dönem mezunları için düzenlenen törende patlatılan hava fişekler nedeniyle aralarına öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

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