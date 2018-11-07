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  3. 07 Kasım 2018 11:25

Neye uğradıklarını şaşırdılar

Rusya’da freni boşalan çekici, bir alışveriş merkezine daldı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken araç da içeri girdi. Bir müşteri ile bir çalışanın yaralandığı ilginç kaza güvenlik kameralarınca da anbean kaydedildi. (İHA)

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