NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı

2020'nin sonundan itibaren yoğun şekilde konuşulan ve çok ciddi yatırımların yapıldığı NFT endüstrisine Türkiye'nin önemli bankalarından biri olan Yapı Kredi de dahil oldu.

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