Anasayfa Video Galeriler Gündem NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı 12 Kasım 2021 Cuma Saat: 12:36 2020'nin sonundan itibaren yoğun şekilde konuşulan ve çok ciddi yatırımların yapıldığı NFT endüstrisine Türkiye'nin önemli bankalarından biri olan Yapı Kredi de dahil oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618e359268e1872d43227e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci sorusuna dikkat çeken yanıt Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı Dağda kaybolan kadın 100 saat sonra bulundu Cem Yılmaz, bu bir iddia değil, realite deyip bombayı patlattı Akit TV'de kavga çıktı; AK Partili Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti Düğün sırasında ortalığı savaş alanına çevirdiler Başakşehir dokuma atölyesinde yangın O isim Müge Anlı’da canlı yayındaki ihbar sonrası stüdyodan kaçtı